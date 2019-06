Die Dinge ändern sich so schnell, dass es beinahe beängstigend ist (auf aufregende Weise). Vor nicht allzu langer Zeit waren physische Medien das Ende unserer Vorstellungskraft. Jetzt hat Digital einen verblüffenden Anteil an den gesamten Spielverkäufen und das Streaming scheint gleich um die Ecke zu sein. Google Stadia, PS Now und xCloud sind bereits bekannte Namen. Google, Sony und Microsoft sind dabei. Doch was ist mit Nintendo?

In einem Interview mit TechCrunch bestätigte Charlie Scibetta, Senior Director für Unternehmenskommunikation bei Nintendo of America, dass Streaming ein Thema ist, das Nintendo aktiv untersucht. Er hat darauf hingewiesen, dass sich Nintendo derzeit noch auf den Einzelhandel und den Digitalvertrieb konzentriert, aber dies ist definitiv etwas, das für die Zukunft in Sicht sein wird.

„Streaming ist mit Sicherheit eine interessante Technologie. Nintendo beobachtet sie genau und wir prüfen sie derzeit“, sagte er. „Wir haben im Moment nichts bekannt zu geben, was die Übernahme dieser Technologie angeht.“ Für uns ist es immer noch physisch und es sind digitale Downloads über unseren eShop.“

Nintendo hat sich im Allgemeinen langsamer an technische Änderungen angepasst. Einige würden sogar sagen, dass sie in vielen Bereichen, z. B. im Online-Bereich, noch weit hinterherhinken. Doch passt das überhaupt zum Traditions-Unternehmen aus Japan? Sagt es uns in den Kommentaren!