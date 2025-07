Spieltitel Preis (Rabatt) Plattformen Trüberbrook 1,99 € (statt 30 €) Switch, Switch 2 NBA 2K25 5,99 € (90 % Rabatt) Switch, Switch 2 BioShock: The Collection 9,99 € (statt 49,99 €) Switch Sid Meier’s Civilization VI 5,99 € (statt 29,99 €) Switch Mortal Kombat 11 5,99 € (statt 49,99 €) Switch LEGO Harry Potter Collection 5,99 € (statt 29,99 €) Switch Grand Theft Auto: The Trilogy 23,99 € (statt 59,99 €) Switch Figment 0,99 € (statt 19,99 €) Switch 15-in-1 Family Games Mega Collection 2,99 € (statt 49,99 €) Switch

Viele dieser Spiele sind abwärtskompatibel mit der Switch 2, sodass du sie auch auf der neuen Konsole problemlos spielen kannst.

Werbung

Trüberbrook: Ein Indie-Geheimtipp für kleines Geld

Das Mystery-Adventure Trüberbrook entführt dich in ein fiktives deutsches Dorf der 1960er Jahre. Du spielst den amerikanischen Physiker Hans Tannhauser, der sich plötzlich in einer Parallelwelt wiederfindet. Statt Urlaub wartet eine Weltrettung auf dich – verpackt in handgemachter Kulisse und einer Spielzeit von etwa 5–6 Stunden. Der Download benötigt 7,4 GB Speicherplatz.

Laufzeit und Verfügbarkeit

Die meisten Angebote gelten bis Anfang August 2025

Trüberbrook ist bis 3. August reduziert

ist bis reduziert Alle Spiele sind digital im Nintendo eShop erhältlich

erhältlich Viele Titel sind kompatibel mit Switch 2 dank Abwärtskompatibilität

Ausblick: Sommer-Sale mit System

Die Juli-Angebote sind Teil einer größeren Sommeraktion, die Nintendo regelmäßig durchführt. Neben den aktuellen Rabatten sind auch Square Enix-Spiele, LEGO-Titel, Final Fantasy, Batman und Life is Strange im Sale.

Wer seine Spielesammlung erweitern oder Klassiker nachholen möchte, findet jetzt die perfekte Gelegenheit.

Werbung

Wir haben einige hilfreiche Artikel in puncto Switch 2 für dich, damit der Start optimal gelinkt. Wir zeigen dir wie du Freunde hinzufügst, die neue Konsole mit deinem Fernseher verbindest oder wie du deine Daten von der Switch 1 auf die Switch 2 überträgst. Und wie du deine alten Joy-Cons verbinden kannst – und nicht gleich neue kaufen musst! Außerdem zeigen wir dir, wie du die Akkulaufzeit deiner Switch 2 verbessern kannst!