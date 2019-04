Berichte über neue Hardwareversionen für den Nintendo Switch gab es zu einem Dutzend in letzter Zeit. Berichten zufolge hat Nintendo zwei neue Switch-Modelle in der Pipeline – ein kleineres, billigeres Modell als Ersatz für das „aussterbende 3DS“ und ein leistungsfähigeres Hardware-Upgrade.

Zusammen mit dem umsatzstärksten Videospiele-Publisher der Welt, Tencent, möchte Nintendo am chinesischen Markt eintreten. Der Aktienwert von Nintendo ist seit dieser Ankündigung übrigens von 34.350 JPY auf 39.200 JPY an einem Tag angestiegen. Der Wert ist zwar noch immer nicht so hoch wie im November 2007 (Höchststand 70.500 JPY), doch mit den neuen Hardware-Varianten der Switch könnte Nintendo wieder diesen Wert erreichen. Nicht nur der Eintritt in den Markt von China erwähnt Bloomberg, sondern auch die Einführung eines billigeren Modell der Hybrid-Konsole.

So soll diese, laut anonymen Quellen, bereits unmittelbar bevorstehen und Ende Juni auf den Markt kommen. Inzwischen hat Nintendo auch einen leistungsfähigeren Switch in der Pipeline – obwohl dies als „bescheidene Aufrüstung“ und nicht als bedeutendes Upgrade bezeichnet wird. Die mögliche 4K-Konsole soll Ende des Jahres nachziehen.

Wir werden sehen ob sich diese Meldung bewahrheitet. Aufgrund der Dichte der Meldungen, die man im Internet findet, wird etwas dran sein. Der Termin mit Juni 2019 ist mir doch etwas zu nah, aber wer weiß.