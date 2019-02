Der Herausgeber Bigben und der Entwickler Frogwares haben einen neuen Gameplay-Trailer für The Sinking City veröffentlicht, der das Ermittlungssystem des Spiels enthüllt.

Das Video bringt den Spieler direkt in das mysteriöse Universum des Spiels. Charles Reed, der Detektiv, durchsucht die Straßen von Oakmont und untersucht die Ursache der übernatürlichen Geschenisse und des Wahnsinns, die die Stadt zerstören.

Als Charles werden die Spieler bei ihren Ermittlungen völlig auf sich allein gestellt sein. Vertraut auf eure Fähigkeiten und die Hinweise in eurem Notizbuch. Ihr müsst Tatorte erkunden, Informationen sammeln und die Bewohner befragen. Während einige Herausforderungen leicht gelöst werden können, müssen bei anderen die einzigartigen Fähigkeiten von Reed wie Retrokognition verwendet werden, mit denen er vergangene Szenen erneut erleben kann.

Um bei der Ermittlung Erfolg zu haben, müsst ihr Hinweise sammeln, herausfinden, was sie gemeinsam haben, und versuchen, eure Theorien mit einem der wichtigsten Werkzeuge des Spiels, dem Mind Palace, zu sichern. Als Spieler müsst ihr die Konsequenzen eurer Entscheidungen akzeptieren.

The Sinking City erscheint am 21. März für PC, PlayStation 4 und Xbox One.