Die erste echte Gameplay-Enthüllung von Borderlands 3 zeigte Amara, die neue Sirene, und ihre verschiedenen Fähigkeiten. In Übereinstimmung mit den neuesten Charakter-Trailern für Zane the Operative und Moze the Gunner hat Gearbox Software einen für Amara veröffentlicht. Ihr Lebensinhalt in einfachen Worten: Sie will kämpfen.

Wie die anderen Vault-Jäger kann Amara verschiedene Aktionsbefehle verwenden. Sie kann Feinde in der Luft aussetzen, ähnlich wie Maya aus Borderlands 2, oder eine mächtige Stoßwelle schlagen, um umliegende Feinde auszuräumen. Ihre Fähigkeiten konzentrieren sich mehr auf Schlägereien als frühere Sirenen (was gut zu ihrer Persönlichkeit passt).

Borderlands 3 erscheint am 13. September für Xbox One, PS4 und PC. Es wird zuerst für den PC im Epic Games Store erhältlich sein, bevor es nächstes Jahr für Steam veröffentlicht wird. Der Loot-Shooter wird bereits zum Start jede Menge Content bieten und soll mit vielen DLCs aufgewertet werden. Wir werden euch natürlich davon berichten.