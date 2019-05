Im Epic Games Store ist gerade eine große Prozent-Schlacht im Gange. Games gibt es so billig wie lange nicht mehr und einige User greifen schneller zu, als dem Store recht ist.

Immerhin ist man das von Steam gewohnt ein paar Games mehr „einzustecken“, wenn die Rabatt-Schlacht begonnen hat. Bei Valve funktioniert das Einhamstern sehr gut, bei Epic muss man erst noch lernen wie man damit umgeht. Immerhin wurden einige Konten gesperrt, nachdem „zu schnell gekauft“ wurde.

HAHAHA OH MY GOD THIS FUCKING STORE IS SO BAD pic.twitter.com/LLz9dGJyeI

— Patrick Boivin (@AngriestPat) 16. Mai 2019