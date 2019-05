Unabhängig davon, wie man sich zum Epic Games Store und der Strategie von Epic Games steht, es gibt seit seiner Einführung konsequent kostenlose Spiele. Das letzte Spiel war der Indie-Klassiker „World of Goo“. Jetzt ist es Zeit für das nächste Spiel: „Stories Untold“.

Das Spiel ist ein episodisches Horrorspiel, das auf Medientechnologie aus den 1980er Jahren basiert. Es beinhaltet textbasiertes Abenteuer, Erkundung aus erster Hand und Rätsellösen. Es wurde ursprünglich als vierteiliges Episoden-Spiel mit unterschiedlichen Einstellungen und Geschichten veröffentlicht. Stories Untold kombiniert alle vier in überarbeiteten Editionen. Das Spiel gibt es ab sofort bis Ende des Monats umsonst im Epic Games Store.

Der nächste Titel von Entwickler No Code, Observation, erscheint nächste Woche für PlayStation 4 und PC, am 21. Mai. Wenn du also Stories Untold jetzt herunterladest, bekommst du eine gute Vorstellung davon, wozu der Entwickler in unheimlichen und unruhigen Umgebungen fähig ist.