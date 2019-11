Need for Speed ​​Heat zeigt High-Speed-Action in 30 Minuten langen Gameplay-Video

Need for Speed: Heat - (C) EA

Need for Speed ​​Heat ist in wenigen Tagen verfügbar (oder nur wenige Stunden, wenn man EA Access oder Origin Access abonniert hat). Doch bevor es soweit ist, gibt es in einem neuen Gameplay-Video jede Menge Anschau-Material. Wenn man nicht die Katze im Sack kaufen möchte.

Der offizielle PlayStation-YouTube-Kanal hat ein fast 30-minütiges Video hochgeladen, in dem zahlreiche neue Videos des kommenden Rennfahrers und Kommentare der Entwickler zu sehen sind. Angefangen von sanktionierten Tagesveranstaltungen und nächtlichen Straßenrennen bis hin zu Straßenrennen und Verfolgungsjagden in der offenen Welt gibt es eine Menge vorgeführtes Zeug. Schau es dir bei uns an.

Need for Speed ​​Heat ist ab dem 8. November für PS4, Xbox One und PC erhältlich und erfordert fast 24 GB freien Speicherplatz auf den Konsolen. Wir starten unseren Test in wenigen Stunden am PC, den du dann hier auf DailyGame die nächsten Tage lesen kannst.