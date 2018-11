Inasa Yoarashi, aka Gale Force, ist ab dem 14. November erhältlich und erhält, ebenso wie die vorigen DLC-Charaktere Endeavor und „Deku Shoot Style“, sein eigenes Missions-Paket.

Seine Macke “Whirlwind” erlaubt es ihm, den Wind zu manipulieren und so die Entfernung zwischen ihm und seinem Gegner zu beeinflussen. Durch diese Macht hat er die volle Kontrolle über den Kampfplatz und ist ein Experte in Fernkampfattacken.

Lest unseren Spieletest von Eva:

My Hero One’s Justice ist ein Game für alle JRPGs, Bet’em’Up und My Hero Academia Fans.

MY HERO ONE’S JUSTICE ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Digital via STEAM erhältlich.

