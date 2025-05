Mundfish wird Publisher: Atomic Heart-Entwickler startet Powerhouse

Nach dem großen Erfolg von Atomic Heart, das mittlerweile über 10 Millionen Spieler erreicht hat, hat Entwickler Mundfish eine neue Initiative ins Leben gerufen: Mundfish Powerhouse. Dabei handelt es sich nicht nur um eine klassische Publishing-Abteilung, sondern um eine kreative Partnerschaft für Entwickler und Investoren, die ambitionierte Spiele auf den Markt bringen wollen.

Mundfish beschreibt Powerhouse als ein „boutique creative label“, das sich auf „wenige, größere und mutigere Spiele“ konzentrieren will. Das Ziel ist es, neue Standards für Qualität und kreatives Risiko zu setzen. Laut CEO Robert Bagratuni wird Powerhouse nur mit Projekten zusammenarbeiten, die das Potenzial haben, „Aufsehen zu erregen“.

