Minecraft Spieler baut eine Autobahn ins Nichts

Ein Minecraft-Spieler bauen ja die phänomenalsten Sachen. Von real existierenden Plätzen die Nachgebaut wurden, über fiktive Orte wie Hogwarts bis hin zur U.S.S. Enterprise wurde in Minecraft so ziemlich alles schon gebaut. Nun hat ein Spieler seinen eigenen Fortschritt geteilt, den er beim Bau einer unglaublich langen Minecraft Autobahn in seinem Spielverlauf gemacht hat. Eine von vielen schrägen Ideen, die Minecraft-Spieler so haben. Die Frage die sich mir bei dieser Autobahn ins Nichts stellt. Ist schlichtweg “Warum?”.

Mit den vielen Sandbox-Funktionen, die Minecraft bietet, haben die Spieler eine Menge kreativen Freiraum, wie sie das Videospiel spielen. Einige lieben es, die weitläufigen und zufälligen Karten zu erkunden, um die besten Orte zum Bauen ihrer Minecraft-Basen zu entdecken, während sich andere darauf konzentrieren, seltene und wertvolle Ressourcen zu bewirtschaften. Wieder andere möchten die Community beeindrucken, indem sie erstaunliche Strukturen erstellen, die Stunden in Anspruch nehmen, oder sogar Mods programmieren, die das Gameplay oder die visuellen Erfahrungen verbessern können. Insgesamt scheint es keine Grenzen dafür zu geben, was die Spieler in ihren eigenen Spielverläufen erschaffen können. Also auch eine Autobahn.

Minecraft Autobahn ohne Autos

Auf Reddit teilte der Benutzer Naofumi mit, dass er an einer unglaublich langen Autobahn auf seinem Minecraft-Server arbeitet. Laut dem Erbauer wurden bereits bis zu 400 Blöcke verwendet, und er fragte seine Mitspieler, was sie neben der langen Straße platzieren sollten. Das gepostete Foto zeigte eine Vogelperspektive der Autobahn und präsentierte, wie sie an malerischen Orten wie Wäldern und Gewässern entlangführt. Naofumi baute sogar Brücken, um die Autobahn über Wasser zu führen. Eine Kartenübersicht und ein Baufortschritt der Autobahn waren ebenfalls in dem geteilten Bild enthalten, was zeigt, wie weit der Reddit-Nutzer bereits in seinem Projekt vorangeschritten ist.

Die Mit-Spieler in Minecraft schienen sehr daran interessiert zu sein, wie Naofumis Autobahn entsteht, vor allem, weil er Vorschläge annahm, was neben der Straße platziert werden sollte. Viele empfahlen, Felder mit Weizen oder Mais anzulegen, obwohl Mais in Minecraft nicht als Anbaupflanze verfügbar ist. Andere wollten Tankstellen, Telefonmasten und entlang von Autobahnen übliche Werbetafeln sehen, und einer wies sogar darauf hin, dass mehr Fahrspuren zur Autobahn hinzugefügt werden sollten. Egal, was es am Ende wird, der Reddit-Nutzer wird wahrscheinlich viele Ideen haben, mit denen er arbeiten kann, da die Community begeistert auf seinen Beitrag reagiert hat.

Obwohl viele Bauwerke oder Kartendesigns von Minecraft-Spielern in erster Linie ästhetische Funktionen in ihren Spielen erfüllen, gibt es einige, die lieber funktionale Projekte wie Naofumis Minecraft Autobahn erstellen. Hoffentlich teilt er in Zukunft mehr Fortschritte seiner Straße und zeigt schließlich, wie die fertige Autobahn aussehen wird, wenn sie fertiggestellt ist.

Minecraft ist jetzt für Mobilgeräte, PC, PS4, Switch und Xbox One verfügbar.