Laut Berichten von The Verge und Eurogamer kombiniert der Xbox Game Pass Ultimate die Dienste Xbox Live Gold und Xbox Game Pass in einer einzigen monatlichen Gebühr. In den USA kostet dies angeblich 14,99 Dollar pro Monat – rund 15 Euro. Dies bedeutet eine Einsparung von rund 5 US-Dollar / 5 Euro pro Monat.

Um Xbox-Spiele online spielen zu können, benötigt man ein Xbox Live Gold-Abonnement. Xbox Game Pass ist ein Abonnement im Netflix-Stil, wobei laufend rund 200 Games zur Auswahl stehen.

Laut The Verge soll das neue Abonnement zur gleichen Zeit wie die neue Xbox One S All-Digital-Edition ohne Discs diesen Monat angekündigt werden. Ein solcher Schritt ist für zukünftige Besitzer der Xbox One S All-Digital-Edition sehr sinnvoll, die natürlich beim Herunterladen auf Spiele angewiesen sind.