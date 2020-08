Microsoft enthüllt neues Xbox Store-Design

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise ist ein Open World Survival Horror Spiel welches gleichzeitig Fortsetzung und Prequel seines Vorgängers ist. Es wurde von Now Production, Toybox Inc. und White Owls Inc. entwickelt und von Rising Star Games exklusiv für die Nintendo Switch am 10. Juli 2020 herausgebracht. Ob der zweite Teil seinem technisch…