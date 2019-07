Eine neue Umfrage ergab, dass das Spielen von Rennspielen die Fahrer schlechter macht und ihnen gleichzeitig ein überhöhtes Gefühl für ihre fahrerischen Fähigkeiten vermittelt. Eine Umfrage unter 1.250 Autofahrern ergab, dass Menschen, die täglich beliebte Spiele wie Gran Turismo oder Forza spielten, mehr Unfälle und schnellere fuhren als andere Autofahrer.

Die Untersuchung ergab auch, dass mehr als ein Fünftel der Fahrer zugab, dass sie Rennspiele auf realen Straßen absolvierten. Die Ergebnisse führten zu einer Verurteilung durch die Verkehrssicherheitsorganisation Brake, die davor warnte, dass ein solches Verhalten tödliche Folgen haben könnte, wie der Telegraph meldet.

Ein Sprecher der Wohltätigkeitsorganisation sagte:

„Diejenigen Fahrer, die zugegeben haben, gefährliche Bewegungen von Videospielen während des Fahrens ausprobiert zu haben, gehen Risiken mit ihren Mitfahrern ein. Jeder Fahrer, der versucht ist, aus einem Videospiel auszusteigen, wenn er tatsächlich am Steuer sitzt, muss wissen, dass seine Handlungen in Wirklichkeit schwerwiegende Konsequenzen haben können. Es gibt absolut keine Rechtfertigung dafür, dass ein Fahrer diese gefährlichen Bewegungen auf unseren Straßen versucht und das Leben von Menschen in Gefahr bringt.“

Mehr Selbsteinschätzung bei Spielern von Rennspielen

Die von Censuswide für die Carwow durchgeführte Umfrage ergab, dass Personen, die täglich Rennspiele spielten, ihre tatsächlichen Fahrkünste mit 8,7 von 10 verglichen und mit 7,84 für alle Fahrer bewerteten. Von denjenigen, die Rennspiele spielten, gaben 26 Prozent an, zwei oder mehr Überzeugung über ihr Fahrverhalten zu haben, verglichen mit 19 Prozent aller Fahrer und 17 Prozent derjenigen, die überhaupt keine Rennspiele spielten.

Die alltäglichen Spieler gaben außerdem an, dass sie seit Bestehen ihres Führerscheintests durchschnittlich 1,3 Unfälle hatten, verglichen mit 0,6 für alle nichtspielenden Fahrer.

Mehrheit der Autofahrer schätzt Rennspiele als unrealistisch ein

Die Umfrage ergab auch, dass die Mehrheit der Autofahrer (59 Prozent) der Meinung war, dass Rennspiele unrealistische Erwartungen an das Fahren im realen Leben weckten, und 55 Prozent waren der Meinung, dass die Entwickler im Spiel die realen Gefahren der Straße stärker in den Vordergrund stellen sollten.

Frühere Studien zu den Auswirkungen von Videospielen auf das Fahrverhalten hatten unterschiedliche Ergebnisse. Eine Studie der Universität von Rochester aus dem Jahr 2010 ergab, dass schnelle Videospiele im Allgemeinen die Reaktionen der Menschen beschleunigen können.

Videospiele sind keine Übung für reales Autofahren

Eine Studie der Katholischen Universität des Heiligen Herzens von Mailand aus dem Jahr 2015 ergab jedoch, dass sich unerfahrene Fahrer, die Rennspiele spielten, eher auf das konzentrierten, was sich in realen Straßenszenarien vor ihnen befand, und Straßenmarkierungen und Gefahren im Vergleich eher ignorierten zu anderen Fahrern.

Neil Greig, Direktor für Politik und Forschung bei IAM RoadSmart, sagte:

„Die meisten jungen Männer schätzen ihre Fähigkeiten überbewertet ein, weil sie unter einer tödlichen Mischung aus Tapferkeit und mangelnder Erfahrung leiden. Wenn jemand der Meinung ist, dass das Fahren in der virtuellen Realität jemals die reale Sache ersetzen kann, wird es leider vor Gericht oder im Krankenhaus schlecht enden.“

Was meint ihr zu dieser Umfrage? Ist es wirklich so, dass man als Fan von Gran Turismo, Forza & Co. öfters Fahrfehler macht bzw. Unfälle baut? Sollte der Realitätsmodus (Schaden) in allen Rennspielen verpflichtend werden?