Mega Drive-Fans aufgepasst: Sonic CD Intro „aufgefrischt“

Für gewöhnlich werden solche Remaster Projekte vom Studio hinter dem Game gefertigt. Nicht so beim Sonic CD Intro. Eine Gruppe an Fans hat sich zusammen getan um dem Intro des Klassikers neuen Glanz zu verschaffen. Durch Upscaling und Grafik Verbesserungen kann man das Sonic Intro nun in HD bewundern. Damals auf dem Sega CD, oder auch MEGA-CD, heute noch immer nicht vergessen.

Sonic CD Intro sieht aus wie Zeichentrickserie

Das ist tatsächlich das Intro zu einem Videospiel. Das Original Intro zu Sonic the Hedgehog CD oder kurz Sonic CD wurde hier auf 720p aufpoliert. Man würde meinen es handle sich um die Startsequenz eines Cartoons oder einer generellen Animationsserie. Das Intro sah bereits auf der Sega CD Konsole so aus, wie in einer TV Serie. Hatte aber eine entsprechende Auflösung und Framerate.

Immerhin erschien das Game vor fast 30 Jahren. Die User des Forums Sonicretro.org, Tanks und Quazza, haben es sich aber zur Aufgabe gemacht, das Intro ins 21ste Jahrhundert zu holen. Mit Hilfe eines AI Programms, genannt ESRGAN, konnten sie das Intro komplett überarbeiten und ihr Ergebnis auf YouTube und auch als Download im Forum präsentieren.

Sonic der Igel mit Kultstatus

Welchen Kultstatus der blaue Igel hat, sieht man nicht nur am Remaster des Sonic CD Intro. Im Moment hat er wieder ein ganz frisches Franchise. Marketing rund um das Sega Maskottchen ist sehr präsent. Dank des Sonic Films tauchen wieder Spielsachen auf und Sonic ist wieder in aller Munde. Das verdankt Sonic auch der Tatsache, dass der Film (nach ursprünglichem Shitstorm) bei den Zusehern sehr gut ankam.