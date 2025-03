Marvel Rivals: Studio droht hunderte Millionen Dollar Klage!

NetEase unter Beschuss: 900-Millionen-Dollar Klage gegen Marvel Rivals Entwickler

Der chinesische Gaming-Riese NetEase, der hinter Marvel Rivals steckt, sieht sich mit einer gigantischen Klage über 900 Millionen US-Dollar konfrontiert. Die Klage wurde von Jeff und Annie Strain, den Eigentümern von Prytania Media, eingereicht und könnte weitreichende Konsequenzen für das Unternehmen haben.

Prytania Media, bekannt für seine Tochterstudios Crop Circle Games und Possibility Space, wirft NetEase vor, gezielt falsche Informationen verbreitet zu haben. Laut den Klägern hielt NetEase eine 25%ige Beteiligung an Crop Circle Games und nutzte seine Position, um Gerüchte über angebliches Missmanagement und finanzielle Unregelmäßigkeiten zu streuen. Diese Behauptungen führten laut der Klage dazu, dass Investoren absprangen und das Unternehmen keine andere Wahl hatte, als sämtliche Studios zu schließen.

Werbung

NetEase weist die Anschuldigungen entschieden zurück und bezeichnet sie als unbegründet. In einem Statement betonte das Unternehmen, dass es sich gegen die Vorwürfe verteidigen werde und seine Integrität als globales Gaming-Unternehmen unter Beweis stellen möchte. Gleichzeitig ist es bemerkenswert, dass NetEase erst kürzlich Entlassungen im Seattle-Studio vornahm, was in der Branche bereits für Unruhe gesorgt hat.

Die Auswirkungen dieser Klage könnten erheblich sein – nicht nur für NetEase, sondern auch für Marvel Rivals. Sollte sich der Rechtsstreit über Jahre hinziehen oder NetEase tatsächlich in Schwierigkeiten geraten, könnte das die Zukunft des Spiels beeinflussen. Ob sich das Entwicklerstudio aus dieser Situation befreien kann oder ob Marvel Rivals unter den Folgen leiden wird, bleibt abzuwarten.

Die Gaming-Community beobachtet den Fall gespannt – ein weiteres Drama in der Industrie, das zeigt, dass es hinter den Kulissen oft chaotischer zugeht, als es nach außen scheint.