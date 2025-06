Mario Kart World: So schaltest du Donkey Kong frei

Kart Vorteile Baby Blooper Gute Beschleunigung & Handling – gleicht Donkey Kongs Schwächen aus Chargin’ Truck Sehr hoher Top-Speed – ideal für Strecken mit vielen Geraden Reel Racer Kompromiss aus Tempo und Kontrolle – für ausgewogene Fahrerfahrung

Donkey Kongs Outfits in Mario Kart World & wie du sie bekommst

Donkey Kong hat zwei Outfits:

Standard-Look All-Terrain Donkey Kong – mit Wüsten- und Offroad-Optik

So schaltest du Outfits frei:

Sammle Dash Food -Powerups während Rennen oder im Free Roam-Modus.

-Powerups während Rennen oder im Free Roam-Modus. Bestimmte Lebensmittel (z. B. Donuts, Burger, Curry) schalten bestimmte Outfits frei.

Dash Food findest du bei Yoshi-Diners auf der Karte – jedes Diner bietet andere Food-Kategorien

