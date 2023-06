Mann überfällt mit Nintendo-Pistole einen Laden

In Amerika hat ein Mann, nur mit einem Nintendo-Konsole "bewaffnet", einen Supermarkt überfallen. Es hat sich für ihn nicht ausgezahlt.

Nichts ist in der Gaming-Community so beliebt, wie die mehrstufigen und actiongeladenen Raubüberfälle, die GTA: Online zu bieten hat. Dass die beiden Welten der Videospiele und des organisierten Verbrechens jedoch besser getrennt bleiben sollten, muss nicht erst erwähnt werden. Für einen Mann in Amerika war es hingegen nicht ganz so eindeutig, denn er versuchte, nur mit einer Nintendo-Pistole “bewaffnet”, eine Bank zu überfallen.

Der Überfall hat sich am 30. Mai in York Count, im Bundesstaat South Carolina zugetragen. Der Beschuldigte sei demnach mit einer Maske und einer Perücke in einen Laden marschiert und forderte die Herausgabe jeglichen Geldes. Doch anders als die zumeist gut organisierten und ausgestatteten “GTA: Online”-Spieler, hatte der Räuber nur eine NES Zapper, einer Nintendo-Konsole bei sich.

Mit Nintendo-Waffe Laden überfallen

Bei dem Accessoire handelt es sich um einen Controller für die NES, das Nintendo Entertainment System. Der waffenförmige Aufsatz war seinerzeit gleich für mehrere Spiele in Gebrauch. So beispielsweise die Jagdspiele Wild Gundman, Hogan’s Alley, aber wohl am bekanntesten, Duck Hunt, was sich recht gut mit dem hierzulande beliebten Moorhuhn vergleichen lässt. Der graue Controller erinnert dabei an eine elegante Pistole, wie sie in einem James-Bond-Film vorkäme, lässt sich aber bei näherer Betrachtung leicht als Spielzeug identifizieren.

Doch stimmt es schon, dass der Nintendo-Controller auf den ersten Blick für eine tatsächliche Waffe gehalten werden könnte. Vor allem, wenn das Verbindungskabel abgetrennt ist, wie es in diesem Fall vermutlich gewesen ist. So blieb auch für den Besitzer des überfallenen Ladens nicht genug Zeit, genauer hinzuschauen. Er hielt die Videospielpistole für echt und übergab dem Räuber sein Geld. Der Verbrecher konnte so 300$ erbeuten, bevor er wenige Stunden später von der Polizei aufgegriffen und verhaftet wurde.

Der Räuber ist nun erstmal in Haft und erwartet sein Urteil. Ob es sich für ihn gelohnt hat, sei dahingestellt. Wenn er hingegen zu seinem Controller noch die passende, originalverpackte Konsole aufbehalten hat, hätte er tatsächlich viel Geld machen können. Denn so manche Konsole aus den 1980er-Jahren ist mittlerweile ein kleines Vermögen wert.