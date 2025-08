Mafia: The Old Country – Spielzeit enthüllt! So kurz wird das Mafia-Prequel

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Wie lang wirst du in der Welt von 1905 Sizilien überleben (müssen)? Die Entwickler von Hangar 13 haben jetzt verraten, wie viel Spielezeit du für Mafia: The Old Country einplanen musst. Die Antwort überrascht, weil es ziemlich kurz ausfällt. Viel Zeit musst du also nicht einplanen.

Fans der Serie hofften auf ein episches Open-World-Abenteuer, doch die Realität fällt kompakter aus. Die Hauptstory wird laut Hangar 13 rund 10,5 Stunden dauern. Wenn du alle Nebenmissionen mitnimmst, steigert sich die Spielzeit auf ca. 13 Stunden und liegt damit auf einem ähnlichen Niveau wie Mafia: Definitive Edition aus dem Jahr 2020.

Kurze Spielzeit, fairer Preis

Bevor du jetzt enttäuscht und brüskierst bist: Das Spiel kommt nicht zum Vollpreis, sondern für 49,99 Euro. Damit positioniert sich das Prequel als hochwertiges, aber kompakteres Erlebnis – perfekt für Spieler, die lieber eine dichte Story statt stundenlangen Filler-Missionen wollen.

Mafia: The Old Country entführt dich ins Jahr 1905 nach Sizilien. Als narrative Vorgeschichte zum ersten Mafia-Teil erlebst du den Aufstieg und die brutalen Kämpfe einer kriminellen Familie, mit all der Gewalt, Intrigen und Moral-Fragen, die man von der Serie kennt.

Gewalt, Stil und Release-Termin

Das Spiel hat bereits ein USK 18-Rating erhalten. Erwartet dich also:

Viszerale Kämpfe mit Pistolen, Schrotflinten, Gewehren und Messern

mit Pistolen, Schrotflinten, Gewehren und Messern Stealth-Takedowns wie lautloses Kehledurchschneiden

wie lautloses Kehledurchschneiden Blutige Gefechte mit realistischen Effekten und Sounds

mit realistischen Effekten und Sounds Eine dichte, filmreife Inszenierung

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Der Release ist bereits in wenigen Tagen. Das Third-Person-Action-Adventure wo du als Enzo Favara ums Überleben kämpfst beginnt am 8. August 2025 auf PS5, Xbox Series X/S und PC. Mafia: The Old Country wird kurz, intensiv und brutal. Perfekt für ein Wochenende.

Fragen & Antworten