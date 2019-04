Share on Facebook

Im Star Wars-Storyfilm „Rogue One“ konnten wir bereits die Ereignisse kurz vor Star Wars Episode IV „Eine neue Hoffnung“ sehen, doch es gibt noch mehr zu erzählen!

In der Live-Action-Serie des Rebellen-Spions Cassian Andor sehen wir die Gründungsjahre der Rebellion, also die Ereignisse noch vor Rogue One. Diego Luna wird ebenfalls als Cassian Andor zurückkehren. Obwohl es noch kein Veröffentlichungsdatum für die Serie gibt, hat Lucasfilm bestätigt, dass Stephen Schiff der Amerikaner als Showrunner und Executive Producer dieser kommenden Serie dienen wird.

Diese Prequel-Serie wird The Madalorian beitreten, die mit dem Launch von Disney+ veröffentlicht wird. Dabei handelt sich um eine Star Wars-Live-Action-Serie. Diese spielt nach dem Fall des Imperiums, aber noch vor dem Aufkommen der Ersten Ordnung.

Zusätzlich zu diesen Serien und allen Star Wars-Filmen, die auf Disney+ eintreffen, wird der Streaming-Service auch die Heimat von Star Wars: The Clone Wars sein. Die Animationsserie wird mit 12 neuen Episoden, um der beliebten Serie das Ende zu verleihen, ebenfalls exklusiv für den neuen Streaming-Dienst vertreten sein.

Via IGN.com