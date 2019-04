Share on Facebook

Mit Disney+ bringt zukünftig auch Disney selbst seinen eigenen Streaming-Dienst auf den Markt. Nach Angaben des Unternehmens stehen Preise und Starttermine fest, zumindest für die USA.

In den Vereinigten Staaten soll Disney’s Streaming-Dienst am 12. November 2019 starten und die günstigste Variante kostet 6,99 US-Dollar im Monat. Es gibt jedoch die Möglichkeit für ein Jahresabo für 69,99 US-Dollar. Damit unterbietet man den bekanntesten Wettbewerber NETFLIX, dessen billigstes Abo in den USA bei 8,99 US-Dollar im Monat liegt. Natürlich muss man aber auch dazu sagen, dass Disney nicht soviel Content zu Beginn anbieten kann wie der eingesessene Mitbewerber.

Konkrete Daten für den Start außerhalb der USA hat Disney bisher noch keine genannt. Disney hofft, mit einer Reihe exklusiver Inhalte (u.a. eigene Star Wars- und Marvel-Serien), kaufkräftige Kundschaft zu bekommen.

Noch eine wichtige Info für alle Fans von Star Wars:

Heute um 18:00 startet der „Star Wars Episode IX – Panel“ via Livestream, vielleicht gibt’s im Anschluss noch mehr Infos. Weitere Infos bei uns, hier auf DailyGame!