Chicago wird dieses Wochenende zum Mekka aller STAR WARS Fans. Denn von 11.04.2019 bis 15.04.2019 findet hier die STAR WARS CELEBRATION statt.

Nachdem 2018 eine Pause gemacht wurde ist der Fan Event dieses Jahr jedoch größer zurück als jemals zuvor. Am Freitag wird sich alles um den Abschluss der Sequel Trilogie und wohl auch der Skywalker Saga im allgemeinen drehen. News zu EPISODE IX wurden bis heute unter Verschluss gehalten.

Umso größer die Vermutung das die veröffentlichung des Titel und eines Trailers, des vorerst letzten Episoden Films, die STAR WARS Celebration 2019 offiziell eröffnen wird.

Um 18:00 Uhr unserer Zeit startet das EPISODE IX – Panel und hier findet ihr die Links zu den Live Stream Möglichkeiten http://youtube.com/starwars

In diesem Sinne MAY THE FORCE BE WITH YOU!