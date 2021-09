Life is Strange: True Colors – Soundtrack bereits bei Spotify

Life is Strange: True Colors (C) Deck Nine Games und Square Enix

Es dauert nicht mehr lange bis der nächste Ableger ein neues Kapitel im Life is Strange-Franchise aufschlägt. Denn in nur wenigen Tagen dürfen wir in die farbenreiche Welt von Alex eintauchen. Wer bereits die Vorgänger kennt, wird wissen, dass die Musik in den Spielen immer eine Zentrale Rolle eingenommen hat. So soll es auch bei Life is Strange: True Colors und dem dazugehörigen DLC “Wavelengths” sein, so Square Enix.

Noch bevor das Spiel seine Veröffentlichung feiern kann haben die Zuständigen die Tracks bei Spotify hochgeladen. Sofern ihr ein Spotify-Abonnement abgeschlossen habt, könnt ihr euch die Lieder ab sofort anhören und euch für das Spiel einstimmen. Neben Songs von Phoebe Bridgers, Michael Kiwanuka und Novo Amor können wir uns auch über Songs von Angus & Julia Stone und viele mehr freuen.

Doch worum geht es in Life is Strange: True Colors?

Im nächsten Ableger begleiten wir die Protagonistin Alex Chen, die in ihre Heimatstadt Haven Springs zurückkehrt. Doch ihre Rückkehr ist kein freudiges Erlebnis, da ihr Bruder bei einem verdächtigen Unfall ums Leben gekommen ist. Ihr entdeckt schnell welche Kraft eure Empathie hat und begebt euch auf eine emotionale Reise.

Die Geheimnisse in Haven Springs sind die tief verborgen und warten nur darauf von euch entdeckt zu werden. Jede Entscheidung und Handlung hat einen weitreichenden Effekt auf die Zukunft. Daher zählt jede Entscheidung!

Musik war immer ein zentraler Teil von Life is Strange. Die Emotionen und Gefühle, die Musik hervorrufen kann, sind ein unglaubliches Mittel in einem Spiel, in dem es um die Erforschung der Empathie geht. Für Life is Strange: True Colors wollten wir, dass Spieler*innen die Höhen und Tiefen von Alex’ Reise visuell, emotional und akustisch erleben. Wir freuen uns sehr, dass der Soundtrack so viele inspirierende, musikalische Talente aufweist. So der Narrative Director von Deck Nine Games – Jon Zimmerman.

Life is Strange: True Colors wird in vier Versionen veröffentlicht. Zum einen gibt es die digitale Variante des Titels sowie eine Standard Edition. Darüber hinaus gibt es die Deluxe-Edition, bei dem ihr neben dem Spiel auch ein Kleidungspaket für Alex erhaltet sowie die Bonusgeschichte “Wavelengths” Hierbei erlebt ihr die Ereignisse vor der Ankunft von Alex und schlüpft in die Rolle von Steph.

Die vierte und letzte Version wäre die Ultimate-Edition mit folgenden Inhalten

Life is Strange: True Colors;

Bonusgeschichte “Wavelengths”;

Life is Strange Remastered;

Kleidungspaket für Alex;

Life is Strange: Before the Storm Remastered;

Life is Strange: Before the Storm Outfit “Zombie Crypt”.

Darüber hinaus erhalten alle Vorbesteller vier zusätzliche Outfits für Alex. Alle die das Spiel über Amazon vorbestellen erhalten ein Steelbook zur Standard-Edition dazu. Bei Mediamark und Saturn erhaltet ihr einen aufbügelbaren Patch!

Life is Strange: True Colors erscheint am 10. September 2021 für PC, PlayStation 4 und 5, Stadia sowie Xbox One und Xbox Series X|S. Eine Veröffentlichung für Nintendo Switch ist noch in diesem Jahr geplant!