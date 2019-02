BioWare’s Anthem ist da und für viele eine riesige Enttäuschung. Wir selbst haben erst am 22. das Game zum Testen bekommen und brauchen daher noch ein paar Stunden/Tage um ein Urteil zu fällen.

Es gibt jedoch etwas, in dem der Titel glänzen kann. Anthem sieht schick aus. Die FrostBite-Engine, dieselbe wie auch bei Mass Effect Andromeda und Battlefield V, schafft es eine atemberaubende Grafik auf den Bildschirm zu zaubern.

Große, detailgetreue Karten und eine mit Flora und Fauna dichte Welt sind einige der größten technischen Highlights von Anthem. Diese Eigenschaften werden durch den Javelin noch deutlicher, der es den Spielern ermöglicht, wie Iron Man herumzufliegen und die visuellen Möglichkeiten zu erleben. Die Welt des Spiels scheut sich nicht davor, viele volumetrische Effekte wie Rauch und Feuer einzusetzen, um das Aussehen und Gefühl der Welt zu verbessern, was durch die Verwendung von Wettersystemen des Spiels noch verbessert wird. Anthem hat ein dynamisches Wettersystem, so dass es in einer Multiplayer-Sitzung regnen kann oder in einer anderen Session ein klarer Tag herrscht.

Kauftipp:

Gamingbolt.com machte sich die Mühe die PlayStation 4 PRO mit der Xbox One X und dem PC zu vergleichen.