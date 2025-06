KILLER INN – Multiplayer-Mordrätsel voller Spannung und Täuschung

Square Enix und Tactic Studios präsentieren mit KILLER INN ein packendes Multiplayer-Spiel, das Action, Murder Mystery und Asymmetrie miteinander verbindet. Der Titel ist besonders für Fans von Spielen wie Among Us oder Dead by Daylight interessant, denn hier geht es um Überleben, Verrat und cleveres Deduzieren in einem spannenden Setting. Für PC via Steam ist eine geschlossene Beta geplant, deren Termine noch bekanntgegeben werden. Interessierte Spieler können sich bereits auf der Steam-Seite für den Test registrieren.

Ein tödliches Spiel voller Misstrauen und Verrat

In KILLER INN finden sich 24 Spieler in den düsteren Hallen eines geheimnisvollen Gasthauses wieder, in dem eine Leiche entdeckt wurde. Doch jeder ist verdächtig – wer hat zugeschlagen und warum? Die Spieler werden entweder zu „Wölfen“, die heimlich unter den „Lämmern“ agieren, oder sie nehmen die Rolle der Lämmer ein, die in der Überzahl sind, aber ständig in Gefahr schweben. Das Spiel fordert die Spieler heraus, ihre Verbündeten zu hinterfragen und jede Begegnung mit Vorsicht zu genießen.

Das Besondere an KILLER INN ist die asymmetrische Struktur: Die Wölfe müssen sich tarnen und den perfekten Moment abwarten, um zuzuschlagen, während die Lämmer gemeinsam versuchen, Hinweise zu sammeln und ihre Feinde zu enttarnen. Die Mischung aus actionreichen Kämpfen und psychologischem Kräftemessen macht jede Runde zu einem nervenaufreibenden Erlebnis.

Hinweise sammeln und Flucht planen

Jeder Tatort bietet wertvolle Hinweise: Blutspuren, Fingerabdrücke oder Kleidungsstücke können Aufschluss über den Täter geben. Je mehr Beweise die Lämmer finden, desto größer wird ihre Chance, die Wölfe zu überführen. Gleichzeitig besteht für die Lämmer die Möglichkeit zu gewinnen, indem sie nicht nur die Gegner ausschalten, sondern auch eine dramatische Flucht aus dem Gasthaus wagen. Dazu müssen Schlüssel zum Hafen erlangt und der Anker gelichtet werden – doch dabei stellt sich die Frage, wem man wirklich vertrauen kann.

KILLER INN verspricht eine spannende Mischung aus Strategie, Action und sozialer Täuschung – ideal für alle, die Nervenkitzel und intensives Multiplayer-Erlebnis suchen.