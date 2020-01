Kauft sich der Microsoft Xbox-Boss in Japan ein weiteres Spielestudio?

Phil Spencer auf der E3 2019

Nachdem der Xbox-Boss in Polen vor wenigen Wochen unterwegs war, sieht es nun so aus als würde die Einkaufstour in Japan fortgesetzt. In den vergangenen beiden Jahren konnte sich Microsoft eine Vielzahl von Studios für ihre Xbox Game Studios sichern.

Allerdings… Von allen Studios, die sie gekauft haben, haben sie noch kein asiatisches Studio in der Tasche. Microsoft hat bereits mehrmals Interesse an einem asiatischen Studio bekundet, und der Head of Xbox hat gerade eine großartige alte Zeit in Japan hinter sich.

In einem Tweet von Phil Spencer’s offiziellem Twitter-Account sagt er, es sei großartig, wieder in Japan zu sein. Dabei gab es viele Gespräche mit Entwicklern und Publishern. Doch warum? Was macht der Xbox-Boss, wenn er nicht gerade auf Studio-Einkaufstour ist? Die Xbox One-Verkaufszahlen in Japan könnten nicht einmal seine Flugreise bezahlen. Die liegen im Keller (und noch darunter).

Great to be back in Japan with the team talking and listening to amazing studios and publishers about 2020 and beyond. Really strong energy and excitement here about gaming's future. — Phil Spencer (@XboxP3) January 20, 2020

Wir wissen, dass Xbox auf der E3 2020 sein wird. Sony eben nicht. Könnte es sein, dass uns Microsoft wieder neue Studios vorstellt, die unter der Xbox-Fahne wehen? Wir werden in einigen Monaten schlauer sein. Die Electronic Entertainment Expo startet am 9. und endet am 11. Juni 2020.

