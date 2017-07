Filme&Serien Xbox Ja, Microsoft arbeitet immer noch an einer Halo-TV-Serie 23/07/2017 @ 11:00

Wer erinnern uns zurück: Im Jahr 2013 kündigte Microsoft eine Halo Live-Action-TV an. Tja, vier Jahre später ist diese noch immer nicht gestartet (abgesehen von den Halo 4-Filmchen).

Spartaner sterben nie, zumindest im Spiel sehr selten, aber was ist eigentlich mit der Halo-Serie, welche es irgendwie noch immer nicht zum Drehtermin „geschafft“ hat? Microsoft sagte in einem Gespräch mit AR12Gaming das man nie aufgehört hat an der Serie zu arbeiten. Okay, interessant. Aber wo bleiben die Ergebnisse?

343 Industries, der aktuelle Halo-Entwickler, arbeitet gemeinsam mit Steven Spielberg und Showtime daran den Fans die richtige Serie zu präsentieren. Man möchte nämlich die eingefleischten Halo-Fans (der Geschichte) nicht enttäuschen.

Weitere Details kann man derzeit noch nicht verraten. Bleibt spannend.

