Inside Xbox kehrt am 24. September mit News für Game Pass, xCloud und mehr zurück

Sony macht es heute. Dort wird The Last of Us Part 2 dort gezeigt, möglicherweise mit einem Veröffentlichungstermin, den sie als “heftige Show” bezeichnet haben. Offenbar will Microsoft hier ein wenig gegen das Programm vorgehen und bringen heute ebenfalls eine Inside Xbox-Show.

Microsoft kündigte die Rückkehr ihrer Show über ihr offizielles Twitter-Profil an. Die Sendung wird um 22 Uhr (MEZ) über offizielle YouTube- und Mixer-Kanäle ausgestrahlt und enthält Neuigkeiten zu Game Pass, xCloud sowie Informationen zum bevorstehenden X019-Event im November. Einige Spiele, wie Ghost Recon Breakpoint, werden als Teil der Show erwähnt, aber sie geben an, dass für The Outer Worlds eine Vorschau stattfinden soll.

In der Zwischenzeit und dem aktuellen Stand von Sony werden wir wahrscheinlich eine Menge von den beiden Ereignissen zu berichten haben. Nur Nintendo hält noch still. Zumindest heute.