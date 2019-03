Entwickler Frogwares gibt kurzfristig ein neues Veröffentlichungsdatum für The Sinking City bekannt.

In einer Videomessage richtet sich der Entwickler des Lovecraft-inspirierten Detektivabenteuers The Sinking City an die Fans und verkündet die kurzfristige Änderung. Dabei wird nicht verschwiegen, dass sie das Spiel zu einem weniger dicht besiedelten Zeitpunkt veröffentlichen wollen. Durchaus verständlich, wenn man bedenkt, welche Spiele aktuell auf den Markt kommen. Die Konkurrenz ist stark. Die gewonnene Zeit will man nutzen, um das Spiel weiter zu polishen.

Das neue Datum ist der 27. Juni. Es erscheint auf Xbox One, Playstation 4 und PCs.

The Sinking City spielt in den 1920ern. Man begleitet den Detektiv Charles Reed, der von Visionen geplagt nach Oakmond, Massachusetts reist, um seinem Wahnsinn dort zu entkommen. Dort fängt aber der Horror erst wirklich an. Wie bei Frogwares bisherigen Titeln, den durchaus beliebten Sherlock Holmes Spielen, wird der Fokus auf Erkundung und der Detektivarbeit liegen.