Warner Bros. und IO Interactive haben während der PAX West ein neues HITMAN 2-Video veröffentlicht welches den Schauplatz Kolumbien zeigt.

Hier werden die Spieler direkt ins Herz eines finsteren und gefährlichen, südamerikanischen Regenwaldes geführt, der einen ungewohnten Hintergrund für Agent 47 und die Ausführung seiner tödlichen Missionen bietet. In dieser feindseligen Umgebung lauert die Gefahr in jedem Winkel. Kolumbien wird eine einzigartige Spielerfahrung bieten, in der es verschiedene Pfade zu erforschen gilt, durch die eine bisher unerreichte Spieltiefe sowie zahllose interaktive Möglichkeiten für die Spieler entstehen.

HITMAN 2 erscheint am 13. November 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.