Mit Halo Infinite (Halo 6) hat Entwickler 343 Industries alle Hände voll zu tun. Allerdings wissen wir bis jetzt noch keinen aktuellen Entwicklungsstatus und neben der Tech-Demo, welche uns auf der E3 2018 serviert wurde, nur ein paar Details.

Vor fast einem Jahrzent hat 343 Industries die Entwicklung für Halo von Bungie übernommen, DIE Exklusiv-Marke für die Xbox-Plattform. Mit Halo: The Master Chief Collection haben sie – wie man in Österreich so schön sagt- einen Bauchfleck gelandet. Und diesen nach und nach ausgebessert, bis stabile Games herausgekommen sind. Mit Halo 5: Guardians hat man es fast zusammengebracht, dass man die Community spaltet. Aber man hat dazugelernt. Das Halo Infinite (Halo 6) ein voller Erfolg wird, setzt man bei 343 Industries einen neuen Schritt (in die richtige Richtung).

Es gibt ab sofort eine neue Rolle in ihrem Team, den Director of Player Voice. Dazu wurde Microsoft-Veteran Justin Robey eingestellt. Seine Aufgabe: Die Stimme der Halo-Community zu sein. Er soll sicherstellen, dass diese Stimme auch gehört wird und auf Feedback reagiert wird, das 343 Industries von seinen Halo-Spielern bekommt.

„Bei dieser neuen Rolle geht es darum mit den Spielern zusammenzuarbeiten, um während der gesamten Entwicklung, Einführung und Lebensdauer von Halo Infinite eine aktive Stimme zu haben“, sagte Robey auf Twitter. „Lasst uns diese Reise zusammen rocken!“

Derzeit hat Halo Infinite noch keinen Releasetermin erhalten. Wir sind uns nicht einmal sicher ob es für Xbox One oder der nächsten Xbox-Generation, Xbox Scarlett, erscheinen wird.

