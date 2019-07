Halo: The Master Chief Collection wird noch in diesem Jahr auf dem PC erscheinen. Die fragmentierte Veröffentlichung wird mit der noch nicht datierten Veröffentlichung von Halo Reach beginnen (die auch auf Xbox One in die Sammlung aufgenommen wird). Bevor diese Vollversion erscheint, hat der Entwickler, 343 Industries, angekündigt, dass sie eine Reihe von Betas anbieten werden, um sicherzustellen, dass das Spiel auf dem PC ordnungsgemäß funktioniert.

Die erste dieser Betas – oder Flüge, wie die Entwickler sie nennt – hat bereits stattgefunden. In einem neuen Update, das vom Entwicklerteam in den Halo Waypoint-Foren veröffentlicht wurde, sprachen sie kurz über die nächste Beta. Laut den Entwicklern wird sich der nächste „Flug“ ausschließlich auf den wellenbasierten Koop-Modus Firefight konzentrieren. Sie planen derzeit eine Veröffentlichung für die zweite Beta für Ende dieses Monats, obwohl sie sagen, dass sich ihre Pläne möglicherweise ändern könnten. In der Zwischenzeit sprach das Update auch von den Ergebnissen des ersten (kürzlich beendeten) Fluges, den die Entwickler als Erfolg bezeichneten.

Halo: The Master Chief Collection für PC soll bis Ende des Jahres vollständig herausgebracht werden, mit fragmentierten Veröffentlichungen für jedes Spiel. Genaue Veröffentlichungstermine wurden jedoch noch nicht bekannt gegeben. Halo: Reach sollte eigentlich schon längst am Markt sein, aber anscheinend ist es doch nicht so leicht, wie es sich 343 vorgestellt hat.