Wir wissen nicht viel über Halo 6. Wir glauben zumindest das es die numerische Bezeichnung in seinem Titel haben wird, aber wissen tun wir in Wahrheit nicht einmal das sicher. Wir wissen von 343 eigentlich nur das Halo 6 nicht im Jahr 2018 veröffentlicht wird.

Desto spannender fällt eine Stellenanzeige (Link: Linkedin.com) für einen „Creative Director“ bei 343 Industries aus, welche ganz speziell „eine neue VR-Erfharung im Halo-Universum“ ausweist. Die Auflistung scheint auf ein vollwertiges Spiel aus zu sein. Aber halt! – Für die Xbox One bzw. der Xbox One X gibt es gar keine eigene VR-Brille?!

Wir erinnern uns…

Als die Xbox One X, damals noch unter dem klingenden Namen „Project Scorpio“, angekündigt wurde, war die Rede von Virtual Reality. Allerdings war nach dem ersten großen Headlines nicht mehr davon zu hören, bis heute. Immerhin hat Microsoft schon fast eine ablehnende Haltung gegenüber VR in Zusammenhang mit der Xbox One (X), worüber wir jetzt sehr überrascht wären, wäre dies morgen anders!

Halo VR: Vielleicht ist Virtual Reality genau das, was Halo wieder mehr Leben einhauchen könnte…