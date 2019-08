Share on Facebook

Spiele, bei denen Ihre Konsole immer online sein muss, können aus mehreren Gründen eine einschränkende Erfahrung sein, und die Nachricht, dass für einige Spiele dauerhafte Internetverbindungen erforderlich sind, stößt kaum auf Begeisterung. Mit Need for Speed ​​Heat wird dies jedoch kein Problem darstellen.

Im Gespräch mit Twinfinite bestätigten Ghost Games, dass Need for Speed ​​Heat auf Wunsch auch komplett offline gespielt werden kann. Das heißt, online zu spielen kann seine eigenen Vorteile haben. Wenn man online spielt, wird die offene Welt des Spiels auch von anderen Spielern besetzt. Dadurch kann man versuchen, sie zu verwenden, um Polizisten abzulenken und sie sich selbst abzuschütteln. Wenn ein anderer Spieler ein höheres Hitze-Level als man selbst hat, kann man Cops in ihre Richtung führen und sie werden stattdessen anfangen, den anderen Spieler zu verfolgen.

Kürzlich wurde auch bestätigt, dass NfS ​​Heat keine Lootboxen hat. Das Spiel erscheint am 8. November für PS4, Xbox One und PC. Schau dir doch den Gameplay-Trailer an, um einen ersten Eindruck zu erhalten!