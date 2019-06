Wie der Entwickler von Killzone oder Horizon Zero Dawn, Guerrilla Games, per Twitter bekanntgegeben hat ist der Lead Producer Patrick Munnik mit nur 44 Jahren verstorben.

Das in Amsterdam beheimatete Sony-Exklusiv-Entwicklerstudio teilte diese Botschaft gestern Nachmittag mit.

It is with great shock and sadness we inform you that our lead producer Patrick Munnik is no longer with us. We are eternally grateful to have had our greatly valued and much loved Patrick on our team. pic.twitter.com/IpeNvSMmht

— Guerrilla (@Guerrilla) June 13, 2019