Vor zwei Jahren, am 1. März 2017, erschien Horizon Zero Dawn, eine völlig neue Spiele-Marke von Guerrilla Games exklusiv für die PlayStation 4. Zum zweiten Jahrestag der Veröffentlichung gibt Sony Interactive Entertainment bekannt, dass das preisgekrönte Action-Adventure inzwischen weltweit mehr als zehn Millionen Mal verkauft wurde.

Im offiziellen PS4-Blog offenbarten die Entwickler, Guerrilla Games, dass der Titel bereits über 10 Millionen Mal verkauft wurde. Dabei sagen die Jungs und Mädels „Dankeschön“ an die große Fangemeinde. Der Titel, Horizon Zero Dawn, kann im PlayStation Store für 39,99 Euro in der Standard-Version erworben werden. Die Complete Edition kostet 49,99 Euro und bietet zusätzlich den DLC „The Frozen Wilds“, ein digitales Artbook sowie diverse Ingame-Extras. Auf Amazon.de gibt es die Complete Edition um ein paar Euro billiger!

Kauftipp:

Horizon Zero Dawn: Complete Edition (PS4) (New) bei Amazon.de für EUR 41,89 bestellen