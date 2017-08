Frage an Guerrilla Games: Wie geht’s mit Killzone weiter?

Guerrilla Games hat mit Horizon: Zero Dawn großes Kino für die Playstation 4 geschaffen und eine Fortsetzung liegt aufgrund des großen Erfolges auf der Hand. Da stellt man sich die Frage: Was wird aus Killzone. Der Shooter-Serie für die sich ebenfalls der Entwickler mehrere Jahre beschäftigte?

„Es ist wirklich herzerwärmend zu hören, dass es so einen starken Appell von der loyalen Killzone-Fanbase gibt. Es ist ein Franchise und ein Universum, welches wir mit einer Leidenschaft bei Guerilla lieben. Es war nicht leicht für uns, etwas so ganz anders zu machen (Anm.: Open-World-RPG „Horizon Zero Dawn“)“, so Guerrilla-Geschäftsführer Hermen Hulst in einem Interview.

„Es ist zu früh um Ankündigungen zu machen. Alles was ich sagen kann ist, dass wir das Killzone-Universum und die Killzone-Serie immer geliebt haben und das tun wir noch immer. Wir teilen diese Leidenschaft für das Spiel mit vielen Fans.“