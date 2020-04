GTA Online: 6 neue Missionen, die ordentlich Geld ins Haus bringen

GTA Online: Gerald's Missionen - (R) Rockstar Games

Los Santos (irgendwo in GTA 5) – Am 23. April startete in GTA Online eine neue Event-Woche und brachte zeitgleich 6 neue Kontaktmissionen ins Spiel. Unter dem Titel “Gerald’s Last Play” wurden die abwechslungsreichen Inhalte hinzugefügt. Dafür gibt es echt viel Geld!

Ihr wollt mehr Geld verdienen? Das ist kein Problem, bis zum 30. April habt ihr dafür Zeit. Bis nächsten Donnerstag erhalten Spieler dabei doppelte GTA-Dollar und RP. Ihr könnt die Missionen alleine spielen oder mit 4 weiteren Mitspielern. Also können auch Solo-Spieler schnelles Geld machen. Dabei winken 25.000 bis 50.000 GTA-Dollar. Bezahlt wird die übliche Ausbeute bei doppelter Kontaktmission-Belohnung. Das klingt doch gut!

GTA Online: Schnelles Geld für “Geralt’s Last Play”

Die Gerald-Missionen lasen sich schnell starten, indem man auf seine Nachrichten in der Jobliste am Handy antwortet oder bei seiner Wohnung vorbeischaut. Die Wohnung erkennt man ganz einfach: dem “G” auf der GTA Online-Map folgen.

Wie ihr die Missionen spielt bleibt euch ganz selbstständig überlassen. Egal in welcher Reihenfolge ihr sie spielt, man benötigt auch keinen speziellen Rang oder so als Voraussetzung.

Folgende Gerald-Missionen sind jetzt aktiv, bis nächsten Donnerstag:

Dealerjagd: Dabei lokalisiert man den Stoff, der beim Deal verloren ging. Man darf nicht der Polizei auffallen.

Gute Figur: Sammelt mit einem Van Actionfiguren, gefüllt mit Kokain. Schwierigkeiten sind dabei normal.

Schneller Handel: Verfeindete Biker stören das gute Geschäft. Stehlt ihre Vorräte aus dem Unternehmen.

Miese Gesellschaft: Man muss die gegnerische Mannschaft und deren Boss aufspüren und anschließend erledigen.

Endprodukt: Gerald will die gesamte Ware verkaufen. Hilf ihm dabei.

Mit all dem Geld habt ihr die Möglichkeit euch einen superschnellen neuen Schlitten zuzulegen. Die Missionen sind auch auf YouTube von einigen Spielern beschrieben, wie hier von “Gtamen”.

Was macht ihr mit all dem Geld in GTA Online, dass ihr über die Jahre – wenn ihr schon so lange dabei seid – erspielt habt? Oder kauft ihr euch hin und wieder GTA-Dollar gegen Echtgeld? Wir würden gerne einen GTA Online-Anfänger-Guide mich euch gemeinsam erstellen. Bis dahin träumen wir weiter von GTA 6, dass immer wieder für Gerüchte im Netz sorgt. Bis dahin wird GTA 5 und sein Online-Modus immer wieder die Software-Charts erobern. Auch heute noch, 7 Jahre nach seinem ersten Release!