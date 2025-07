Grounded 2: PS5- und Switch-2-Versionen werden immer wahrscheinlicher

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Grounded 2 startet am 29. Juli 2025 im Early Access exklusiv für Xbox Series X|S und PC. Doch wie schon beim ersten Teil, der später auch für PS5 und Nintendo Switch erschien, scheint Microsoft eine Ausweitung auf weitere Plattformen zu erwägen. Executive Producer Marcus Morgan antwortete auf die Frage nach einer PS5-Version vielsagend: „Darüber kann ich im Moment nichts sagen. Aber ich werde sagen, dass Grounded auf all diesen Plattformen verfügbar ist, also …“ – ein klarer Hinweis auf mögliche Pläne.

Ursprünglich war der erste Grounded-Teil nur für die Xbox erhältlich, aber er wurde später auch für PS5 und Switch veröffentlicht. Diese Strategie scheint sich bewährt zu haben, denn Microsoft hat in den letzten Jahren mehrere Exklusivtitel für andere Plattformen freigegeben – darunter Sea of Thieves, Doom: The Dark Ages und The Outer Worlds 2. Grounded 2 könnte diesen Weg fortsetzen, insbesondere wenn die Early-Access-Phase erfolgreich verläuft.

Werbung

Technische Voraussetzungen von Grounded 2 sind gegeben

Die Switch 2 bietet deutlich mehr Leistung als ihr Vorgänger, was einen Port von Grounded 2 technisch realistisch erscheinen lässt. Auch die PS5 ist bestens geeignet, um die erweiterten Features wie reitbare Insekten, neue Biome und verbesserte Kampfsysteme darzustellen. Obsidian betont, dass Grounded 2 ein Neuanfang sei, um die Möglichkeiten moderner Hardware voll auszuschöpfen.

Die Early-Access-Phase von Grounded 2 ist offen gestaltet und könnte – wie beim Vorgänger – bis zu zwei Jahre dauern. Erst danach ist mit einer vollständigen Version zu rechnen, die dann auch für PS5 und Switch 2 erscheinen könnte. Offizielle Ankündigungen stehen zwar noch aus, doch die Aussagen der Entwickler und die bisherigen Erfahrungen lassen eine Veröffentlichung auf weiteren Plattformen als sehr wahrscheinlich erscheinen.

Fazit: Die Chancen stehen gut

Grounded 2 könnte nach dem Early Access nicht nur Xbox– und PC-Spieler begeistern, sondern auch auf PS5 und Switch 2 eine neue Fangemeinde gewinnen. Die vorsichtigen Andeutungen von Obsidian und die erfolgreiche Multiplattform-Strategie von Microsoft sprechen dafür, dass das Survival-Abenteuer bald auf noch mehr Geräten spielbar sein wird.