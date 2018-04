Es ist kein Geheimnis, dass Rockstar mit Grand Theft Auto V sehr viel Geld verdient hat, aber jetzt hat es einen weiteren Meilenstein erreicht. Das Spiel ist jetzt angeblich das profitabelste Unterhaltungsprodukt aller Zeiten.

Seit seiner Veröffentlichung im September 2013 hat GTA V rund 90 Millionen Einheiten verkauft (ca. 5 Millionen in den letzten 5 Monaten) und ist damit eines der meistverkauften Videospiele aller Zeiten und das meistverkaufteste Videospiel aller Zeiten zum Vollpreis… Fügt man den Verkaufszahlen alls das Geld hinzu, das mit Mikrotransaktionen dank einem äußerst erfolgreichen GTA Online gemacht wurde, hat es mehr Geld meacht als jedes andere Stück Unterhaltung, sei es Buch, Film, Album oder eben Videospiel.

Doug Creutz, ein Analyst für Cowen, sagte gegenüber MarketWatch, dass GTA V seit der Veröffentlichung rund 6 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet habe und damit seinen Erfolg selbst den erfolgreichsten Filmen weit voraus sei – „Gone with the Wind“ zum Beispiel hat 3 Milliarden Dollar (inflationsbereinigt) erwirtschaftet. In den letzten 16 Monaten erwirtschaftete das Game diesen Vorsprung! Selbst das Hinzufügen von Einnahmen aus dem DVD-Verkauf und dem Streaming-Service zu diesen Zahlen führt dazu, dass das Spiel von Rockstar dem nächsten Wettbewerb weit voraus ist (um das Doppelte).

Währenddessen zeigt Rockstar keine Anzeichen von Stillstand, wenn es um GTA V geht: Mit neuen Fahrzeugen und der Restaurierung von Vice City’s Hotring, die in den letzten Updates enthalten sind. Diese Arbeit zahlt sich eindeutig aus, denn das Spiel hat kürzlich, fast fünf Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung, zum 15. Mal unter anderem die britischen Charts angeführt.

Rockstar wird sich also noch Zeit lassen einen Nachfolger zu GTA V zu bringen und sich erstmal auf Red Dead Redemption 2 kümmern, welches diesen Herbst erscheint.

