Diablo 1 ist ein absoluter Klassiker. So sehr, dass Blizzard dem Spiel jährlich in Diablo 3 Tribut zollt. Nun kommt es zu GOG.

Bis dato war Diablo 1 nicht digital erhältlich. Einzig das, Finsternis in Tristram Event erinnerte an das Original. Nun haben Blizzard und GOG das Original zurückgebracht.

Diablo 1 kommt gleich in zwei Versionen zu GOG. Einmal die originale Version, die auch mit dem klassischen Battle.net Multiplayer Support kommt. Die zweite Version, genannt DX, ist für Windows 10 optimiert. Statt Battle.net Multiplayer kommt hier DirectIP zum Einsatz. Weiterhin kann man hier Auflösung und Wiederholungsrate anpassen, es gibt einen fensterlosen Vollbildmodus und VSync. Auch ein paar Bugfixes sind dabei.

Diablo 1 ist, im Gegensatz zu späteren Iterationen, noch sehr viel näher an einem klassischen Dungeon Crawler. Nicht nur spielt das Spiel in einer einzigen Dungeonstruktur, es ist auch noch nicht so sehr Hack & Slay, wie es Diablo 3 jetzt beispielsweise ist. Das Spiel hat einem beigebracht, das vor einem liegende zu fürchten und Vorsicht walten zu lassen.

Und nicht nur das. Warcraft: Orcs & Humans und Warcraft 2 kommen bald ebenfalls.