God of War-Macher würde gerne eine Netflix-Serie sehen, die auf dem Spielen basiert

Der “Fluch der schlechten Videospiel-Verfilmungen” ist noch lange nicht gebrochen. Trotzdem möchten viele am Erfolg von The Witcher von NETFLIX mitnaschen. (Auch wenn es auf den Romanen basiert und nicht auf den Videospielen.) So findet auch der God of War-Game-Director, dass ihre Spieleserie dafür Potenzial hätte.

Es gibt viele, die der Meinung sind, dass der Gott des Krieges mit einer Adaption einer Fernsehserie in der gleichen Weise behandelt werden sollte. Tatsächlich hat Cory Barlog, Game-Director von God of War 2018 (und God of War 2 von 2007) den Wunsch geäußert, auch so etwas zu sehen. Vor kurzem tat er es erneut und ging auf Twitter, um zu sagen, dass er eine Serie im Netflix-Stil sehen möchte, die auf der God of War-Serie basiert, während er auch darüber spricht, warum er glaubt, dass sie als Fernsehsendung besser funktionieren würde als als als Film (während er auch klarstellt, dass er nicht auf eine bevorstehende Ankündigung oder ein Projekt hinweist).

Was halten wir davon? Nun ja… Videospiel-Verfilmungen gingen meistens in die Hose. Oder waren etwas “Billiges” an Handlung oder Effekten. Also warum nicht die Serien-Variante? Findet ihr, dass GoW so viel Speck in der Geschichte hat, dass dies verfilmt werden sollte?

God of War ist für PS4 erhältlich und wurde weltweit über 10 Millionen Mal verkauft.

