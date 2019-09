Gerücht: Sony hat ein weiteres Ereignis für diesen Monat geplant

PlayStation Logo

Für September sind einige große Dinge bei Sony geplant, was die kommenden exklusiven PS4-Erstanbieter betrifft. Diese Woche bei TGS erhalten wir endlich den großen Gameplay-Blowout für Death Stranding, auf den wir gewartet haben, mit einem Trailer, der fast 50 Minuten lang sein wird. Anschließend veranstaltet Naughty Dog am 24. September ein Medienereignis für The Last of Us Part 2, bei dem wir neues Gameplay-Filmmaterial und – hoffentlich – einen Veröffentlichungstermin erwarten können.

Aber es scheint so, als ob es nicht so wäre. Bei ResetEra hat ZhughEX – Daniel Ahmad, Senior Analyst bei Niko Partners – den Verdacht fallen lassen, dass das Naughty Dog-Medienereignis „nicht das einzige Sony-Ereignis in dieser Woche“ ist Obwohl es keine offiziellen Informationen darüber gibt, stammen die Informationen aus einer glaubwürdigen Quelle, so der Insider.

Wie diese Veranstaltung aussehen wird, ist nach bestem Wissen und Gewissen zu erraten. Die beiden bevorstehenden großen Exklusivprodukten von Sony werden in den kommenden Tagen in der Sonne liegen. Es ist also nicht abzusehen, worauf sich das überhaupt konzentrieren könnte. Vielleicht handelt es sich um eine andere Sendung zum aktuellen Stand der Dinge?

In jedem Fall werden wir euch darüber am Laufenden halten! Seid bereit. Immerhin ist Sony immer wieder für eine Überraschung gut.