Gears 5 ist der beste Start der Xbox One, in ihrer Lebensgeschichte

Gears 5 - (C) Microsoft

Microsoft hat bekannt gegeben, dass Gears 5 die beste Einführungswoche für ein Erstanbieter-Microsoft-Spiel für die gesamte Generation hatte. Ab dem 6. September, als der frühe Zugangszeitraum für Ultimate Edition-Besitzer und Game Pass Ultimate-Abonnenten begann, zog Gears 5 an seinem Eröffnungswochenende mehr als eine Million Spieler an.

Laut Microsoft verdoppelt sich der Marktstart „leicht“ gegenüber dem Start von Gears of War 4 und macht es gleichzeitig zum meistgespielten Microsoft-First-Party-Game in seiner Startwoche seit dem Erscheinen von Halo 4 auf der Xbox 360 im Jahr 2012. Auf dem PC: Gears 5 wird zum größten Start von Xbox Game Pass auf dem PC in der kurzen Zeit, in der der Dienst bisher aktiv war, und wird gleichzeitig zum besten Start von Microsoft auf Steam. Insgesamt hat der Start von des aktuellen Gears-Titel auf dem PC die Zahlen seines Vorgängers auf der Plattform zum Start verdreifacht.

Kürzlich veröffentlichten Berichten zufolge war Gears 5 mit dem Xbox Game Pass ein „Megahit“, obwohl die Verkäufe (zumindest in Großbritannien, wo es unter Borderlands 3 in den Charts debütierte) nicht ganz so gut waren.Der Erfolg ist auch verdient. Unser Test steht noch aus, da ich dieses Wochenende leider krankheitsbedingt das Bett gehütet habe. Allerdings ist der erste Eindruck des Spiels mehr als gut. Wenn nicht sogar der beste exklusive Xbox One-Titel überhaupt.