Gears of War 4, die Fortsetzung der ursprünglichen Trilogie von Epic Games, wird kommendes Wochenende für Xbox Live Gold-Besitzer kostenlos spielbar sein. Das kostenlose Wochenende beginnt am 31. Januar und endet am 3. Februar.

Dabei stehen die Multiplayer-Modis Versus, Horde und Eskalation zur Verfügung und unterstützen den Koop-Modus. Alleine um sich auf das für 2019 angekündigte Gears 5 vorzubereiten, zahlt es sich aus Gears of War 4 im Singleplayer durchzuspielen. Xbox One X-Besitzer können sich auf 4K HDR freuen, welches der Exklusiv-Titel unterstützt.

Kauftipp:

Gears 5 - Standard Edition - [Xbox One] bei Amazon.de für EUR 70,77 bestellen

Gears 5 wird für Xbox One- und Windows 10 im Play-Anywhere-Programm dieses Jahr veröffentlicht.