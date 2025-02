Free-to-Play TRIBE NINE erscheint jetzt im Februar

Am 20. Februar 2025 wird das Free-to-Play-Action-RPG TRIBE NINE von Akatsuki Games und Too Kyo Games für PC, iOS und Android erscheinen. Diese aufregende Ankündigung wurde während des „TRIBE NINE Version 1.0 Release Preview Program: Enter Neo Tokyo“ enthüllt und verspricht Fans ein actiongeladenes Abenteuer in einer futuristischen Welt.

Der globale Release des Spiels ist für den 20. Februar 2025 UTC angesetzt. Mit einem neuen Trailer, der während des Events vorgestellt wurde, erhalten Spieler bereits einen spannenden Einblick in die Welt von Neo Tokyo. Doch das ist noch nicht alles: Fans haben die Möglichkeit, an Gewinnspielen teilzunehmen und exklusive Preise zu ergattern. Wer den Release-Trailer auf X (ehemals Twitter) teilt oder die „Countdown to Launch Sweepstakes“-Mission abschließt, kann unter anderem einen Amazon-Gutschein, ein iPhone 16 oder einen Game-Controller gewinnen.

Werbung

Die Geschichte von TRIBE NINE

Die Handlung spielt in einer dystopischen Zukunft: Im Jahr 20XX wird Neo Tokyo von einem mysteriösen Maskierten namens Zero beherrscht. Er hat die brutalen „Extreme Games“ (XG) eingeführt, in denen Konflikte durch erbitterte Wettkämpfe ausgetragen werden. Eine Gruppe junger Rebellen stellt sich jedoch gegen diese Unterdrückung. Inspiriert vom „Extreme Baseball“ (XB) entwickeln sie einzigartige Techniken und Ausrüstung, um ihre Stadt zu befreien und ihre Träume zurückzuerobern.

TRIBE NINE überzeugt mit einem spannenden Kampfsystem, in dem Spieler in Dreierteams gegen ihre Gegner antreten. Jeder Charakter verfügt über individuelle Fähigkeiten und Aktionen, die eine Vielzahl von Spielstilen ermöglichen. Die Teammitglieder agieren intelligent: Sie lenken Gegner ab, heilen Verbündete und führen kooperative Angriffe durch, um das Blatt im Kampf zu wenden.

Ein weiteres Highlight ist der Modus „Extreme Baseball“ (XB). Dieser spezielle Kampfmodus hebt sich von den Standardgefechten ab und wird durch beeindruckende 3D-Cutscenes in Szene gesetzt. XB ist die bevorzugte Methode, um Konflikte im Spiel zu lösen, und bietet eine einzigartige Mischung aus Action und Strategie.

Die Geschichte entfaltet sich in einer detaillierten 2D-Pixel-Welt, in der Spieler Neo Tokyo frei erkunden können. Neben spannenden Kämpfen erwarten sie Schätze, Mini-Spiele und Nebenquests. Jede Ecke der Stadt steckt voller Überraschungen, von versteckten Truhen bis hin zu Geheimnissen, die es zu lüften gilt.

Kostenloses Spielerlebnis

TRIBE NINE verspricht eine mitreißende Story, inspiriert von japanischem Storytelling, und ein fesselndes Gameplay – kostenlos spielbar, mit optionalen In-App-Käufen. Der Mix aus packender Handlung, dynamischem Kampfsystem und Erkundung macht das Spiel zu einem Muss für Action-RPG-Fans.

Werbung

Markiert euch den 20. Februar 2025 im Kalender und macht euch bereit, Neo Tokyo zu betreten. TRIBE NINE verspricht ein Abenteuer, das ihr nicht verpassen solltet!