The Hundred Line -Last Defense Academy-: Gift-O-Matic Geschenke Guide

In The Hundred Line – Last Defense Academy kann Takumi in seiner Freizeit Geschenke herstellen, die man dann an andere Charaktere verschenken kann. Diese sind der Schlüssel, um im Spiel maximale Belohnungen zu erhalten!

Wenn du die Geschenke im Second Run verteilst, bringen sie nicht nur den bestmöglichen Noten-Boost, sondern steigern auch deine Beziehungswerte am effizientesten. Aber selbst im First Run lohnt es sich, strategisch vorzugehen: Kombiniere die Lieblingsgeschenke mit dem „First Time Bonus“, um von Anfang an Top-Noten zu sichern!

Und das Beste? Das System ist gnädig: Du kannst dasselbe Geschenk immer wieder an dieselbe Person geben – der Beziehungs-Boost bleibt jedes Mal bei der vollen +5-Punkte-Stärke. Kein Abnutzungseffekt, keine nachlassende Wirkung! Perfekt, um gezielt Bindungen zu vertiefen oder Noten zu pushen, ohne ständig neue Gegenstände suchen zu müssen.

Denkt daran, dass ihr genug Ressourcen benötigt oder für bestimmte Geschenke erst Items bei Erkundungen in der Außenwelt finden müsst. Es lohnt sich daher, regelmäßig nach draußen zu gehen.

Wer dennoch alle Geschenke an die richtigen Personen geben möchte, für den haben wir hier eine praktische Übersicht zusammengestellt.

Takemaru Yakushiji

Tiger Helmet Dragon Jacket Driving Gloves Cat Photobook Rebel Pudding Gutsy Shades Leopard Print Undied Replica Class Amor

Hiruko Shizuhara

Wine Yoga Outfit Scented Candle Glasses Stand Snake Plushie High Heels Bath Salts Calico Cat Figure

Darumi Amemiya

Depressing Eroge Happy Powder Earrings Bomb Collar Splatter Movies Sweet Snacks Noose Next Gen Game Console

Eito Aotsuki

History of Mankind 5-Star Novel E-Reader Bookmark Book Cover Earplugs Dark Glasses Landscape Picture

Tsubasa Kawana

Toolkit Gold Gas Can Towel Fast Food Film Camera Motorcycle Model Factory Photobook Hand Cream

Gaku Maruko

Gold Bar Festival Goods Snack Selection Sexy Magazine Wok Folk Song Compilation Promo Campaign Sticker „Winner“ Ice Cream Stick

Ima Tsukumo

Kako Mini-Standee Dear Sister Gift Box Destructive Seasoning B-Tier Feast Limited Edition Noodles Comb Food Stamps Survival Knife

Kako Tsukumo

Detective Merch Mystery Novel Set Rare Delicacies Fortune-telling Goods Dowsing Rods Occult Magazine Crystal Ball Old-Fashioned Scooter

Shouma Ginzaki

Protein Powder Dumbbell Skellington Trashcan Doghouse Disinfectant Spray Hamster Plushie Shiba Dog Plushie

Nozomi Kirifuji

Kaleidoscope Hair Band Flower Box Silicon-Free Shampoo Chocolate Planisphere Astronomical Telescope Basic Journal

Kurara Oosuzuki

Curry Spice Set Silverware Boxing Gloves Crown Simple Toys Limousine Wedding Dress Fireworks Set

Kyoshika Magadori

Anko Snacks Shonen Manga Greats Massage Gadget Polishing Powder Reverse-Blade Sword Dragon Keychain Replica Infuser Tsuchinoko Keychain

Yugamu Omokage

Scalpel Medical Tools Anatomical Model Iron Maiden Torture Restraints Ball Gag Risque Briefs Tombstone

Moko Mojiro

Folding chair Wrestling Magazine Facial Roller Makeup Brushes Girl Power Gyudon Championship Belt Temporary Tattoo

Eva

Potted Plant Ornamental Flower Wind Chimes Ugly Sweater Mascot Doll Dried Flowers Photo Album Pretty Shell

The Hundred Line -Last Defense Academy- ist absofort für PC und Nintendo Switch verfügbar.