Fortnite-Spieler haben eine ,,Fast Travel“-Methode gefunden

Fortnite ist ohne Zweifel eines der erfolgreichsten Gaming-Phänomene der letzten Jahre. Seit dem Release im Jahr 2017 scheint das populäre free-to-play Battle Royale kaum zu stoppen. Es ist so groß geworden, dass Avengers: Endgame vorkam und die verantwortliche Regisseure sogar Teile der neuen Season planen.

Mit Chapter 2 Season 6 feiert der Shooter vor kurzem eine neue Staffel. Erneut brachte das viele Veränderung und neue Features für die Fans. Neben dem ersten Singleplayer-Event der Fortnite-Geschichte, sind auch wieder zahlreiche neue Charaktere angekündigt. Doch auch ein Spiel dieser Größenordnung – fast 350 Millionen registrierte Spieler – ist nicht vor Exploits der Nutzer gewappnet.

So haben jetzt einige erfinderische Fans eine Möglichkeit gefunden, wie man in dem Spiel weite Entfernung per ,,Fast Travel“ zurücklegen kann. Bereits in der vergangenen Season konnte man Zero Point-Kristalle und Bounce Pads dafür nutzen, weite Wege zurückzulegen. Die neuste Möglichkeit beinhaltet diesmal jedoch das Tierreich.

Fortnite ,,Fast Travel“: so gehts!

So hat Season 6 neue Tiere wie Frösche, Wölfe, Wildschweine und Hühner hinzugefügt, die man jagen kann, um Material für die Herstellung von Waffen zu erhalten. Auch fanden mit der neuen Staffel mysteriöse Spire-Schreine Einzug in das Battle Royale. Einige Spieler haben es jetzt geschafft ein Huhn zu einem dieser Schreine zu tragen. Danach nutzen sie den Schrein um in die Höhe geschossen zu werden und die Hühner, um noch länger in der Luft zu bleiben.

Fortnite-Spielern ist es dadurch möglich eine große Distanz in nur wenigen Sekunden zurückzulegen. Was ihnen natürlich einige Vorteile in den online free-for-all Gefechten ermöglicht. Es kann also gut möglich sein, dass die Entwickler dieses ,,Feature“ schon bald aus dem Spiel herausnehmen könnten.