Fortnite fügt die “Upgrade Station” hinzu namens “Weapon Sidegrading”

Fortnite Battle Royale - (C) Epic Games

Epic Games ist dafür bekannt, immer wieder etwas Neues auszuprobieren. Auch in der Inszenierung kann man von Fortnite einiges lernen, wie man Updates macht.

Als Ausrede für das Hinzufügen einer neuen Karte kann man alles in ein Schwarzes Loch stürzen. Die neue Weapon Sidegrading-Funktion, die derzeit live verfügbar ist, dürfte jedoch einigen Battle-Royale-Fans bekannt sein. Schau es dir im Trailer unten an.

Grundsätzlich befinden sich auf der Karte Upgrade-Stationen. Abhängig von den Materialien und dem Upgrade kann man seine SCAR in die legendäre Stufe bringen oder in ein schweres Sturmgewehr verwandeln. Dies unterscheidet sich nicht allzu sehr von dem, was Realm Royale getan hat, aber es ist schön zu sehen, dass die Funktion in Fortnite eingeführt wurde. Man kann sich auch hin und wieder etwas vom Mitbewerber anschauen.

Es ist schwer zu sagen, was als nächstes für den Battle Royale-Titel kommt. Der Titel von Epic war eines der Top-Digitalverdiener des letzten Jahres und die erste Staffel von Kapitel 2 soll nächsten Monat zu Ende gehen. Weitere Informationen zu neuen Funktionen und Skins erhalten wir in den kommenden Wochen.

