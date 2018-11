Das wunderschön handgezeichnete Adventure Forgotton Anne erscheint nun auch auf der Nintendo Switch.

Wie das Square Enix Collective, die Indie-Sparte des japanischen Spieleherstellers, via Twitter bestätigte, erscheint Forgotton Anne am 9. November auf der Switch.

It’s not often we get to announce the launch of a game has been brought forward, but today we are pleased to confirm that the critically acclaimed Forgotton Anne is coming to Nintendo Switch on November 9th!

Pre-order now and save 10%https://t.co/8hIqovGWtJ pic.twitter.com/sf7pWtn2k3

